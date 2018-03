Topscorer komt ‘moeilijke momenten’ te boven: ‘Beetje dronken van geluk’

Fran Sol heeft nu al een memorabel seizoen achter de rug. In oktober vorig jaar werd er bij de spits van Willem II teelbalkanker vastgesteld. Tegenwoordig is de Spanjaard, die succesvol geopereerd is, gedeeld topscorer van de Eredivisie. "Ik heb dit seizoen inderdaad hele moeilijke momenten gekend", zegt Sol in gesprek met de NOS.

"En nu beleef ik geweldige dingen. We realiseren ons eigenlijk nog niet wat we afgelopen weekend (5-0 winst tegen PSV, red.) hebben gedaan. We zijn nog steeds een beetje dronken van geluk", zegt Sol, die een hattrick maakte tegen de Eindhovenaren. "5-0 winnen, een hattrick maken en dan gedeeld topscorer zijn in de Eredivisie... Na alles wat er gebeurd is, voelt dit voor mij als een prijs."

Sol heeft dit seizoen al dertien doelpunten gemaakt en is daarmee topscorer van de Eredivisie, samen met Hirving Lozano. "Eerlijk gezegd verbaast het me niet dat ik zo hoog sta op de lijst", vervolgt de aanvalsleider van de Tilburgers. "Wel dat ik bovenaan sta, want dat is ontzettend moeilijk als je bij Willem II speelt. Maar ik heb dit jaar harder dan ooit gewerkt en dit is mijn beloning."

Sol, die tot medio 2019 onder contract staat bij de Eredivisionist, sluit een transfer niet uit: "Als er een grote club zou komen, zal ik daarover nadenken. Maar ik leef van dag tot dag na wat er is gebeurd. Ik ben nu gelukkig bij Willem II. Mijn grootste droom is om een gezin te stichten in de toekomst en gelukkig te blijven met mijn vrouw. En ook al speel ik bij de grootste club ter wereld, dit seizoen bij Willem II zal ik nooit vergeten.”