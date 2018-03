Huurling van Man City in onzekerheid: ‘Waarom niet nog een jaar blijven?’

Manu Garcia wordt momenteel gehuurd van Manchester City, maar de spelmaker van NAC Breda is door het naderende einde van het seizoen niet zo heel lang meer te bewonderen in het shirt van NAC Breda. De Spanjaard zegt in gesprek met BN/DeStem dat hij niets kwijt kan laten over zijn toekomst, simpelweg omdat hij zelf ook geen flauw benul heeft waar hij volgend seizoen speelt.

"Vorig jaar rond deze tijd wisten de meeste spelers (van Manchester City, red.) min of meer wat hun toekomstplannen waren, daar is nu geen sprake van. Ik kan er echt niks zinnigs over zeggen. Ik zou niet weten hoe mijn toekomst eruit ziet. Wat ik wel weet, is dat ik baat heb bij een elftal dat graag en veel de bal heeft. Een jonge speler moet wekelijks spelen, bij NAC krijg ik die mogelijkheid", zegt de twintigjarige middenvelder.

De jongeling sluit een langer verblijf in de Eredivisie niet uit: "Zeg nooit nooit. Dat zei ik vorig jaar ook. Dus nee, ik sluit NAC zeker niet uit. Als de club weer een stap kan maken en doorgroeit, waarom zou ik dan niet nog een jaar bij NAC kunnen blijven? Dat kan zeker. Natuurlijk, de kans is kleiner, ik wil nieuwe stappen maken en hogerop komen in mijn carrière. Dat wil iedere speler, dat lijkt mij een gezonde ambitie. Maar in het voetbal geldt: 'Zeg nooit nooit.' Ik weet wat ik hier heb."