Belgische climax krijgt bizarre wending: ‘Spelers gokten op eigen wedstrijden’

KV Mechelen degradeerde afgelopen weekend doordat het slechts met 2-0 van Waasland Beveren wist te winnen. Lange tijd leek KVM veilig, maar in het laatste kwartier van het duel tussen Eupen en Moeskroen scoorde eerstgenoemde club vier keer, waardoor Mechelen degradeerde. Beschuldigingen over matchfixing vlogen over en weer en nu zouden er volgens enkele Belgische media sprake zijn van gokpraktijken bij Eupen. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

Onder anderen Mechelen-trainer Dennis van Wijk suggereerde dat er wat schimmigs is gebeurd bij het duel van Eupen: "In het Belgische voetbal kan alles. Ik sta nergens meer van te kijken. Dit is geen insinuatie, maar iedereen heeft toch ogen? Je kunt dit toch ontleden? Ik zeg toch geen gekke dingen?" Eupen en Moeskroen ontkenden stellig dat er sprake was van matchfixing. De Standaard en Het Nieuwsblad komen dinsdag met het nieuws dat spelers van Eupen er gokpraktijken op na houden, waarbij reeds een vooronderzoek is gestart door het OM.

Eupen zou vlak voor de degradatiestrijd zijn getipt dat twee spelers hebben ingezet op een nederlaag tegen Moeskroen. Eupen haalt naar verluidt de twee bewuste spelers uit hun hotelkamers en onderwerpt hen aan een ondervraging. Allebei ontkennen ze, waarna de club bij gebrek aan bewijs geen verdere stappen onderneemt en de spelers gewoon in de selectie blijven. Meerdere bronnen bij Eupen bevestigen echter dat er al een tijdje problemen zijn met spelers die gokken op hun eigen wedstrijden.

Erg subtiel gaan de spelers daarbij niet te werk, aangezien enkelen in Eupen-trainingspakken in een lokale krantenwinkel annex gokpand gesignaleerd zijn om te gokken op wedstrijden, waaronder ook op hun eigen duels. Bij Eupen heerst het sterke vermoeden dat Mechelen achter de tip van zaterdagavond zit, 'als ultieme destabiliseringspoging' vlak voor de ontknoping van de degradatiestrijd. Nicolas Verdier, die door Eupen uitgeleend is aan Mechelen, zou de gevoelige informatie over zijn voormalige ploeggenoten hebben gelekt.