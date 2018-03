‘De Ligt laat zijn keuzes voor toekomst niet afhangen van aanvoerderschap’

Matthijs de Ligt werd enkele dagen geleden verrast door trainer Erik ten Hag met de vraag of hij de nieuwe aanvoerder van Ajax wilde worden. De trainer zette Joël Veltman zondag tegen sc Heerenveen op de bank en had daarom een andere captain nodig. "De Ligt moet een van de dragende spelers worden. Hij motiveert en corrigeert, daar wilden wij hem extra voor motiveren door hem aanvoerder te maken”, lichtte Ten Hag eerder zijn beslissing toe.

De aanvoerdersband kan voor De Ligt wellicht ook een reden zijn om Ajax niet al op korte termijn te verlaten, maar zaakwaarnemer en vertrouwenspersoon Barry Hulshoff denkt daar anders over. “Matthijs heeft zijn carrièreplan al in zijn hoofd uitgestippeld. De vraag is alleen nog op welke termijn dat gaat gebeuren’’, vertelt Hulshoff dinsdag in het Algemeen Dagblad. “Als B-junior was zijn doel om aanvoerder van Ajax te worden. Dat hij het nu is - ik weet niet voor hoe lang - maakt hem trots.”

“Al denk ik niet dat hij zijn keuzes voor zijn voetbaltoekomst laat afhangen van het feit of hij aanvoerder is of niet.” Het is vrij opvallend dat een achttienjarige de aanvoerdersband draagt. Tomas Galásek geeft aan dat er nu extra taken bij komen kijken, maar dat het niet per se verkeerd hoeft uit te pakken. Cristian Chivu was 21 jaar toen hij de band droeg. “Chivu sprak niet zo gek veel, maar als aanvoerder gaat het vooral om je houding op het veld. De strijd aangaan, het juiste voorbeeld geven. Dat had Chivu van nature.”

Hulshoff vindt dat De Ligt ‘geestelijk en lichamelijk klaar is om aanvoerder te zijn’. “En over die verhoudingen met de oudere spelers in de selectie: Matthijs heeft een goed gevoel voor hiërarchie. Hij gaat de ervaren jongens echt de les niet lezen.” Oud-aanvoerder Sören Lerby vindt de keuze van Ten Hag niet zo gek. “Natuurlijk is het uitzonderlijk. Maar die jongen ís ook uitzonderlijk. Anders speel je niet op je zeventiende een Europa League-finale.”