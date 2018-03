Sparta denkt aan ex-bondscoach van Oranje als opvolger van Advocaat

Henk van Stee ondertekende maandag een contract voor vier seizoenen met Sparta Rotterdam. De Eredivisie-club was al sinds het ontslag van Alex Pastoor, in december vorig jaar, op zoek naar een technisch manager. Pastoor combineerde op Het Kasteel het trainerschap met die functie. Van Stee stelt ’liever vandaag dan morgen’ een nieuwe hoofdtrainer aan als opvolger van Dick Advocaat, die na dit seizoen afzwaait.

Huidig assistent-trainer Fred Grim lijkt in alles de belangrijkste gegadigde om komend seizoen het takenpakket van Advocaat over te nemen. “Grim is ook een kandidaat”, erkent Van Stee dinsdag in De Telegraaf. “Fred heeft heel veel kwaliteiten, maar er zijn meerdere trainers die de kwaliteiten hebben om bij Sparta te komen. Haast is een slechte raadgever, maar we willen wel zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer.”

Grim trad in 2015 in dienst van de KNVB, als bondscoach van Jong Oranje. Een jaar later werd de oud-doelman, die eerder jeugdtrainer van Ajax en hoofdtrainer van Almere City FC was, aan de technische staf van bondscoach Danny Blind toegevoegd. Na het congé van laatstgenoemde vervulde Grim vorig jaar de rol van interim-bondscoach tegen Italië (1-2) verlies), Marokko (2-1 winst) en Ivoorkust (5-0 winst)

Als het aan Advocaat ligt, dan wordt de 53-jarige Grim zijn opvolger. “Ik vind het niet netjes naar Sparta toe om daar iets over te zeggen, maar intern weten ze wat ik erover heb gezegd en hoe ik erover denk”, laat de ervaren trainer weten. Grim liet een 2,5-jarig contract als hoofdtrainer van SC Cambuur lopen voor Advocaat en Sparta.

Van Stee was in het verleden hoofdtrainer bij VVV, Feyenoord, AZ, Excelsior en De Graafschap. De afgelopen tien jaar was hij vooral actief als hoofd jeugopleiding in Oost-Europa, eerst bij Shakhtar Donetsk en tussen 2009 en 2014 in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg. Tussen 2014 en 2016 was hij technisch directeur bij de Russen.