KNVB sluit compromis en bezorgt Ronald Koeman gewenste rechterhand

Dwight Lodeweges is definitief de rechterhand van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, zo verzekert De Telegraaf dinsdag. Volgens het dagblad hebben de KNVB en PEC Zwolle elkaar gevonden in een constructie waarbij Lodeweges in de twee interlandperiodes tot en met 1 juli wordt gehuurd van de Zwollenaren.

Lodeweges had vanaf 1 juli contractueel gezien gratis de overstap naar de KNVB kunnen maken, ondanks een doorlopend contract van drie seizoenen. Dankzij het compromis hoeft de voetbalvond de verbintenis niet af te kopen en behoudt PEC tot het einde van het seizoen de huidige assistent-trainer van John van ’t Schip. De Zwolse club krijgt bovendien een financiële vergoeding.

Lodeweges stopte afgelopen najaar bij de KNVB als bondscoach van Oranje Onder-20, omdat hij de functie niet meer kon combineren met zijn rol als assistent-trainer bij PEC. Hij was sinds augustus 2016 werkzaam bij de KNVB. De laatste klus van Lodeweges als hoofdtrainer was bij sc Heerenveen. Eerder stond hij ook voor de selectie bij onder meer SC Cambuur, NEC, PSV (interim), FC Groningen, PEC, FC Edmonton en JEF United.

Lodeweges is er zodoende bij tijdens de naderende oefeninterlands tegen Engeland (23 maart), Portugal (26 maart), Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni). Vanaf 1 juli laat hij PEC Zwolle definitief achter zich. "Ik probeer ervoor te zorgen dat ik voor iedere functie de beste man krijg. Dat is ook de reden dat ik Lodeweges als assistent aan mijn staf wil toevoegen”, zei Koeman enkele weken geleden.