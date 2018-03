‘Zomerse terugkeer naar Bundesliga lonkt voor Amin Younes’

Amin Younes werd maandag uit de selectie van Ajax gezet, omdat hij zondag weigerde in te vallen tegen sc Heerenveen. De 23-jarige aanvaller uit Duitsland zal minimaal twee weken moeten meetrainen met Jong Ajax. Over twee weken wordt besloten of Younes weer mag meetrainen onder Erik ten Hag. Volgens de dinsdageditie van BILD heeft ex-werkgever Borussia Mönchengladbach interesse om Younes in de zomer terug te halen.

Younes leek in januari te vertrekken naar Napoli, tot om onduidelijke redenen de transfer op het laatste moment afketste. Naar verluidt gaat de aanvaller komende zomer, wanneer zijn contract bij Ajax is afgelopen en de Amsterdamse club geen eenzijdige optie licht, alsnog naar de Italiaanse topclub, die in de winterstop nog vijf miljoen euro voor hem wilde betalen. Dit omdat Younes al een contract vanaf 1 juli met de Serie A-club heeft ondertekend.

BILD claimt echter dat Younes er niet voor terug zal deinzen om onder zijn contract met Napoli proberen uit te komen, met als uiteindelijke doel om na zijn mogelijke deelname aan het WK in Rusland weer in Bundesliga te gaan spelen. De aanvaller speelde liefst veertien jaar voor Borussia Mönchengladbach, de club die hij in 2014 verliet omdat hij niet in de plannen van Lucien Favre voorkwam. Naast die Fohlen zouden echter ook Bayern München, RB Leipzig en Schalke 04 de situatie nauwlettend volgen.

Younes onderhoudt een uitstekende relatie met Max Eberl, die al tien jaar de technische portefeuille van Borussia Mönchengladbach beheert. Dat de sportbestuurder ook in moeilijke tijden in de aanvaller bleef geloven, spreekt in het voordeel van BMG, net als het feit dat de Duits international graag in de buurt van zijn familie in Düsseldorf is. Het contract met Napoli en het feit dat de Italiaanse club al met represailles dreigt, kunnen echter een obstakel vormen.

Vorig seizoen was Younes nog een vaste waarde bij Ajax, maar in de loop van deze jaargang raakte hij onder Ten Hag zijn basisplaats kwijt. Sinds het afketsen van zijn transfer startte Younes geen enkele keer meer in de basis bij Ajax. Tegen sc Heerenveen wilde Ten Hag de buitenspeler kort voor tijd inbrengen, maar daar had hij geen trek in.