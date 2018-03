David Silva schittert: ‘Momenteel is mijn privéleven ontzettend zwaar’

Manchester City heeft de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis bijna binnen. De koploper behaalde maandagavond bij Stoke City de vierde overwinning op rij (0-2), dankzij twee treffers van David Silva, en behoudt zestien punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United. In de Premier League staan nog acht speelronden op het programma.

David Silva was in de tiende minuut het eindpunt van een mooie aanval van het team van trainer Josep Guardiola: 0-1. In de beginfase van de tweede helft was Silva, na opnieuw een mooie combinatie, wederom trefzeker. Een opsteker voor de Spaans international, die in december enkele wedstrijden moest missen omdat zijn zoontje extreem vroeg was geboren. “Als ik op het veld sta, vergeet ik voor even alles buiten het voetbal”, vertelde de tweevoudig doelpuntenmaker maandagavond in gesprek met Sky Sports.

“Dat is goed voor me. Momenteel is mijn privéleven ontzettend zwaar, maar mijn zoon knokt verder en hij wordt steeds sterker.” Guardiola was zeer te spreken over de verrichtingen van zijn landgenoot. “We speelden een zeer solide wedstrijd. David controleert het tempo. Hij heeft de kwaliteiten, dat lijdt geen twijfel, maar op de mindere momenten laat hij zich eveneens gelden om een wedstrijd te controleren. Hij is agressief en strijdlustig.”

Manchester City heeft nog twee zeges nodig om kampioen te worden. Als men de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Everton wint, kan met nota bene in eigen huis tegen stadsgenoot Manchester United de landstitel pakken. “Ik begrijp dat het voor onze supporters belangrijk is om kampioen te worden tegen Manchester United, maar de focus ligt nu op de eerstvolgende wedstrijd tegen Everton. Daarna zullen we, als we zoals vandaag (maandag, red.) spelen, vroeg of laat kampioen worden.”

“Het is moeilijk om kampioen te worden”, benadrukte Guardiola. “De club heeft weinig ervaring met het winnen van landstitels. Hoe sneller, hoe beter. Maar we kunnen nu rustig aan doen. We zijn drie weken vrij en gaan naar Abu Dhabi. De spelers gaan weg met hun nationale teams. Het maakt niet uit waar en wanneer we kampioen worden.” Manchester City verloor slechts één van de dertig competitieduels: medio januari bij Liverpool (4-3).