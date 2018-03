United gaat tot 35 miljoen euro voor back uit Spanje

(AS)

De wegen van Takashi Inui en Eibar scheiden na dit seizoen. De bijna transfervrije middenvelder, dit seizoen een van de smaakmakers van de Basken, heeft een voorstel van Real Betis geaccepteerd. (AS)

AS Roma wil na Cengiz Ünder nog een Turkse groeibriljant op de loonlijst zetten. De interesse gaat uit naar de zeventienjarige Yunus Akgün, een buitenspeler die tot medio 2020 bij Galatasaray onder contract staat. (Fanatik)

De Engelsen hopen Juventus te slim af te zijn en de linkerverdediger voor maximaal 35 miljoen euro van Valencia over te nemen.

Tal van clubs uit Frankrijk en Italië zitten achter Walter Kannemann aan. De verdediger uit Argentinië, die over een Italiaans paspoort beschikt, speelt sinds vorig jaar voor het Braziliaanse Gremio de Porto Alegre. (Diverse Argentijnse media)