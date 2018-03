Kenneth Perez: ‘Hij moet verteld worden dat hij eigenlijk niet kan voetballen'

Kenneth Perez ziet 'ongelofelijk veel potentie' in Derrick Luckassen. De verdediger speelde afgelopen weekeinde zijn ongetwijfeld meest ongelukkige wedstrijd in het tenue van PSV. Als middenvelder veroorzaakte hij twee strafschoppen én ontving hij een rode kaart, waarmee hij van grote invloed was op de 5-0 nederlaag tegen streekgenoot Willem II.

"Luckassen vind ik een speler met potentie, echt ongelooflijk veel potentie. Maar dan moet hem wel verteld worden dat hij eigenlijk niet kan voetballen”, vertelde Perez maandagavond bij FOX Sports. “En dat hij de bal heel snel bij de juiste kleur moet inleveren.”

Het zijn meer de fysieke kwaliteiten van Luckassen die indruk maken op Perez, die Luckassen in de toekomst wel voor een middenmoter in de Premier League ziet uitkomen. "Zijn snelheid, zijn power, zijn kracht... Hij is heel erg druistig en all over the place, maar qua postuur, wat je niet kunt kopen, heeft hij heel veel mogelijkheden."

Valentijn Driessen vindt dat echter geen hoogstaand argument. "Deze man heeft wel fysiek, maar hij kan niet voetballen. Ja, als dat het uitganspunt wordt...", repliceerde de chef voetbal van De Telegraaf. "Als je jongens alleen maar om hun fysiek, kun je net zo goed naar de sportschool gaan en daar een paar krachtpatsers ophalen."