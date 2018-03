‘Ik voel geen enkele wrok naar Overmars en Van der Sar’

Danny Blind keert als lid van de raad van commissarissen terug bij Ajax, de club waar hij eerder ook speler en hoofdtrainer van was. Zijn aanstelling, als opvolger van de opgestapte Theo van Duivenbode, moet in april tijdens de ledenvergadering definitief worden. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Blind dat hij de afgelopen tijd ook door clubs is benaderd om als trainer aan de slag te gaan.

"Er zijn clubs geweest die mij hebben benaderd, maar daar ben ik niet op in gegaan. Ik ga niet voor niets aan deze functie beginnen. Al is er wel één uitzondering. Bij Ajax heb ik tijdens de gesprekken open kaart gespeeld. Mocht Louis van Gaal nog bondscoach worden van een land, ga ik waarschijnlijk met hem mee als assistent. Als dat land mij ook aanstaat natuurlijk", aldus Blind.

In het vraaggesprek wordt geopperd dat Blind zes jaar geleden slachtoffer was van de Cruijff-revolutie en moest vertrekken, omdat hij tegenover Edwin van der Sar en Marc Overmars stond. Blind voorziet echter geen problemen: "We zijn inmiddels jaren verder en ik kijk naar de toekomst. De afgelopen jaren ben ik, onder meer als bondscoach, vaak bij Ajax geweest zonder enig gevoel van wrok. Het contact met Marc en Edwin is ook prima."

"Ik voel geen enkele wrok en zie op dat vlak dus ook geen problemen om deze functie uit te oefenen. Andersom wilde ik ook heel duidelijk weten: zit er bij de bestuursraad en de directie geen negatief sentiment richting mij? Dat is niet het geval", zegt Blind, die zijn vele vervulde functies bij Ajax als voordeel ziet. "Daarom vind ik het vooral mooi om weer iets voor de club te gaan doen. Niet in de schijnwerpers, maar op de achtergrond in een adviserende en controlerende rol."