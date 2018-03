Rashica leidt Werder Bremen met eerste treffer naar belangrijke zege

Werder Bremen heeft maandagavond met 3-1 gewonnen van 1. FC Köln en dat deed Werder mede door de hulp van Milot Rashica. De aanvaller, die afgelopen transferperiode Vitesse inruilde voor een avontuur bij de Bundesliga-club, maakte de 2-1 namens de thuisploeg, die uiteindelijk met 3-1 won. Door het verlies blijft Köln hekkensluiter, terwijl Werder wat meer lucht krijgt onderin.

De ploeg van Florian Kohfeldt was al vier wedstrijden ongeslagen in de Bundesliga en ook Köln bleek niet opgewassen tegen Werder, dat in de eerste helft al enige afstand van de bezoekende ploeg nam door een goal van Milos Veljkovic. Werder had het overwicht, maar moest na de pauze een tegenvaller incasseren door een treffer van Yuya Osako.

HOERA! ? Milot Rashica maakt zijn eerste voor SV Werder Bremen! Posted by voetbalzone on Monday, March 12, 2018

Het was Rashica die vlak na de goal van de Japanner Werder weer op het juiste pad bracht. De voormalig Vitessenaar werd bij een flitsende counter op maat aangespeeld en wist met een subtiele voetbeweging de vijandelijke doelman te passeren. Na de goal van Rashica werd het ook nog 3-1 voor de thuisploeg, door een doelpunt van Maximilian Eggestein.