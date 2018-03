Southampton stuurt manager na 34 wedstrijden de laan uit

Mauricio Pellegrino is niet langer de manager van Southampton. De nummer zeventien van de Premier League maakt bekend dat men per direct afscheid neemt van de 46-jarige Argentijn, die aan zijn eerste seizoen bezig was bij the Saints en nog een contract had tot de zomer van 2020.

Pellegrino volgde Claude Puel op, die in juni werd ontslagen. Van de 34 wedstrijden wist hij er slechts acht te winnen waardoor de roodhemden na dertig speelronden zijn terug te vinden op de zeventiende plaats. Het verschil met Crystal Palace en Stoke City, die in de gevarenzone van de Premier League staan, bedraagt slechts één punt.

Southampton communiceert dat ook de assistenten Carlos Compagnucci en Xavier Tamarit zijn vertrokken en dat men al op zoek is gegaan naar een nieuwe hoofdcoach. Southampton, dat zaterdag met 3-0 van Newcastle United verloor, gaat zaterdag op bezoek bij Swansea City.