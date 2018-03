Zoet oppert realisme: ‘Beter één keer met 5-0 verliezen, dan vijf keer met 1-0’

PSV werd zaterdagavond vernederd door Willem II en met een 5-0 nederlaag naar huis gestuurd. Meerdere spelers van de Eindhovense club stelden na afloop, net als trainer Phillip Cocu, vast dat PSV zich moest schamen voor de afstraffing. Jeroen Zoet was die mening ook toebedeeld, maar kan maandag rustig terugkijken op het 'incident' in Tilburg.

De doelman erkent dat PSV enigszins voor schut stond door de historische verliespartij, maar oppert ook realisme. "Het is een incident geweest. Het had niet mogen gebeuren. Maar je kunt beter één keer met 5-0 verliezen, dan vijf keer met 1-0. Oppakken en doorgaan", zegt Zoet in gesprek met FOX Sports.

PSV staat nog altijd zeven punten voor op naaste belager Ajax. "We hebben nog steeds alles in eigen hand en dat hebben we ook aan onszelf te danken. Dat gevoel overheerst bij ons. We zijn met zijn allen weer naar voren aan het kijken. Vandaag hebben we weer een heel goede training gehad. Op naar zaterdag (tegen VVV-Venlo, red.)", besluit de keeper.