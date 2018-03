Buffon: ‘Zolang ik kan lijden en vechten, ga ik door’

De krant Corriere della Sera meldde vrijdag dat Gianluigi Buffon heeft besloten om een punt achter zijn carrière te zetten. De doelman van Juventus zou zijn kicksen en handschoenen na dit seizoen willen opbergen, maar dat wil de veertigjarige Gigi maandag niet bevestigen in de Italiaanse media.

“Motivatie is alles”, vertelt de 175-voudig international. “Zolang ik kan lijden en vechten, ga ik door. In de eerste jaren van mijn loopbaan werd ik gedreven door passie. Ik heb mezelf vervolgens ten doel gesteld om altijd grotere doelen na te jagen. Ik moet samen met de club bekijken welk energieniveau ik zal hebben en of ik door kan gaan of niet.”

“Het maakt mij gelukkig dat ik mij, hoe mijn toekomst er ook uitziet, erg dankbaar voel voor wat mijn carrière mij heeft gebracht en voor wat ik denk dat ik Juventus, Parma, de nationale ploeg en het totale voetbal heb gebracht. Ik weet dat ik altijd serieus en onbaatzuchtig heb gewerkt, heb mezelf altijd ondergeschikt gemaakt aan de groep.”

Buffon keepte tot dusverre 645 wedstrijden voor Juventus en won talloze prijzen: acht landstitels, vijf Coppa Italia’s, zes Supercoppa’s, de UEFA Cup, de titel in de Serie B en met zijn land werd de aanvoerder in 2006 wereldkampioen.