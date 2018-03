Viergever loopt nieuwe blessure op en staat weken aan de kant

Nick Viergever kan voorlopig nog niet in actie komen voor Ajax. De verdediger was op de weg terug van een scheurtje in het bot van zijn rechterenkel, maar is maandag op de training opnieuw geblesseerd geraakt. De Amsterdammers laten weten dat er waarschijnlijk schade is aan de enkelband van de linkspoot.

De 28-jarige Viergever zal ‘de komende weken’ niet inzetbaar zijn voor trainer Erik ten Hag. De enkel wordt later deze week nader onderzocht en zal er meer duidelijk worden over de herstelperiode, zo valt er in het statement van de runner-up van de Eredivisie te lezen. De blessure komt op een extra pijnlijk moment voor Viergever daar de drievoudig international van het Nederlands elftal vrijdag voor het eerst sinds 18 november weer in actie kwam.

Viergever deed mee in de Jupiler League-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met 0-2 werd verloren. “Met mijn enkel ging het wel goed (…) Het is nu belangrijk om minuten te maken en het gevoel van wedstrijden spelen weer terug te krijgen”, zei hij na afloop. Of Viergever zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld, is nog even afwachten. Hij heeft een aflopend contract en vertrekt naar alle waarschijnlijkheid naar PSV.