Promes zoekt naar vorm: ‘Hij is zichzelf niet helemaal’

Spartak Moskou boekte zondag een 1-0 zege op hekkensluiter SKA Khabarovsk en de zege moest uit de tenen komen, want in de laatste minuut van de officiële speeltijd viel via Fernando pas de bevrijdende treffer. Spartak had eerder op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Quincy Promes na een half uur een strafschop miste.

De international van het Nederlands elftal speelde geen gelukkige wedstrijd en werd twaalf minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Pedro Rocha. “Ik heb hem niet vervangen omdat hij die penalty miste. Ik wilde Rocha alleen inbrengen om iets te veranderen. Hij was nog fris, vandaar. De wissel was geen straf voor een andere speler, ik voerde hem door in het belang van het team”, aldus coach Massimo Carrera.

De 26-jarige Promes staat dit seizoen op tien competitiedoelpunten in negentien wedstrijden en door de lange winterstop maakte hij zijn laatste treffer op 12 december. Aleksandr Selikhov, doelman van Spartak, maakt zich echter geen zorgen: “Ik denk dat er niet één speler is die al zijn penalty’s benut. Ik geloof dat dit de eerste strafschop is die hij mist. Ik weet zeker dat deze moeilijke periode tijdelijk is voor Quincy. Promes is een topspeler, geen probleem. Ik denk dat hij snel weer scoort”, aldus Selikhov.

“Het lijkt erop dat Promes zichzelf niet helemaal is”, constateert Artem Samsonov, die in januari de overstap maakte van Spartak naar SKA Khabarovsk en afgelopen zondag een helft meedeed. “Maar ik ken Quincy, hij is een professional. Misschien hadden de vorst of persoonlijke problemen invloed op zijn spel, dat weet ik niet. Maar ik weet zeker dat het wel weer goed met hem komt.” Promes en Spartak staan na 22 speelronden overigens met 41 punten op de derde plaats in de Premjer Liga.