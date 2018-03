‘Het wordt moeilijk om het niveau van Peter Bosz te halen’

Vitesse kondigde maandag de komst van Leonid Slutsky aan als nieuwe trainer en volgens Evgeni Levchenko krijgt de Rus er nog een hele kluif aan om de ploeg naar zijn hand te zetten. “Het Nederlandse voetbal is een feest van het aanvallende voetbal. Het is moeilijk te zeggen of dat bij Slutsky past of niet”, aldus de oud-middenvelder, die 34 duels voor de geel-zwarten speelde.

“Leonid heeft goede resultaten behaald met CSKA Moskou, maar na de mislukking bij Hull City moet hij bewijzen dat hij in staat is om buiten Rusland te werken. Nog altijd hebben coaches uit de GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten, red.) moeite om zich hier staande te houden in verband met de mentaliteit en verschil in taal. Een paar uitzonderingen daargelaten”, aldus de veertigjarige Oekraïener in een interview met de website Championat.

Toen hij de kat?? van de buren redde, viel hij uit de boom en moest hij zijn loopbaan als doelman opgeven. Dit is het... Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 27 februari 2018

Vitesse maakt onder Henk Fraser een wisselvallig seizoen door en Levchenko weet dat de supporters het liefst terugverlangen naar het spel dat er onder Peter Bosz gespeeld werd in GelreDome: “Arnhem is gewend aan het aanvallende voetbal dat men door Bosz is bijgebracht. Hij heeft de verwachtingen enorm doen stijgen bij Vitesse. Zijn Vitesse kon een hele wedstrijd aanvallen en druk zetten en was tactisch erg sterk. Geen wonder dat Vitesse toen de best voetballende ploeg van Nederland werd genoemd.”

“Het zal voor Slutsky moeilijk worden om dat niveau te halen. Veel zal afhangen van de steun van Chelsea. Vitesse heeft een paar goede spelers, maar blijft wel gewoon een middenmoter. Het maximale is plaatsing voor de Europa League. Ik ben ook benieuwd hoe snel hij de tactiek kan implementeren bij Vitesse (…) Nederland zal voor hem een goede leerschool zijn. Het is belangrijk dat hij een balans weet te vinden tussen een Vitesse dat resultaten haalt en het Vitesse dat voetbalt zoals men dat deed onder Peter Bosz.”

Levchenko is niet de enige die vermoedt dat Slutsky het niet makkelijk gaat krijgen bij Vitesse. “Hij krijgt het moeilijk in de Eredivisie aangezien er maar drie, vier ploegen meedoen om het kampioenschap”, stelt oud-aanvaller Dmitri Bulykin tegenover R-Sport. “Ik hoop dat het hem er goed zal vergaan, maar Vitesse is geen topclub zoals Ajax, Feyenoord of PSV. Het is een club die veel spelers huurt van topclubs, maar wel goed gesteund wordt door de fans in een uitstekend stadion. Alles is mogelijk, het ligt vanaf nu in de handen van Slutsky”, besluit de Rus, die voor onder meer ADO Den Haag, Ajax en FC Twente uitkwam.