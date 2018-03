‘Nani hekelt verwijten en gaat boze fans in vliegtuig te lijf’

Lazio wist zondag in extremis een punt te pakken tegen laagvlieger Cagliari door een prachtige hakbal van Ciro Immobile (2-2). De selectie van Simone Inzaghi vloog daarna terug naar Rome, maar tijdens de vlucht heeft er volgens onder meer Mediaset en la Gazzetta dello Sport een opmerkelijk incident plaatsgevonden, waarbij Nani betrokken was.

De Italiaanse media berichten dat de ervaren middenvelder annex aanvaller tijdens de vlucht werd benaderd door enkele teleurgestelde fans van Lazio. De supporters verweten de Portugees international een gebrek aan inzet en toewijding. De huurling van Valencia zou absoluut niet gediend zijn van de woorden van de fans en probeerde de groep supporters te lijf te gaan.

Naar verluidt moesten in totaal zeven mensen, onder wie Lucas Leiva, Wallace en het cabinepersoneel, interveniëren om te voorkomen dat er gewonden vielen bij het opstootje. Toen het toestel uiteindelijk in de Italiaanse hoofdstad landde, moest één fan verplicht wachten om het vliegtuig te verlaten totdat de selectie van Lazio was vertrokken.