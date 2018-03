Mathijsen houdt voorlopig vast aan Robbemond na legendarische zege

Reinier Robbemond zat afgelopen zaterdag voor het eerst als eindverantwoordelijke van Willem II op de bank toen de Tilburgers het opnamen tegen PSV. Het werd een memorabele avond voor de opvolger van Erwin van de Looi en diens manschappen, want de koploper werd met 5-0 verslagen. Willem II maakt maandag bekend dat het voorlopig verder gaat met Robbemond.

Robbemond zal volgens de Eredivisionist ook komende uitwedstrijd tegen FC Twente de baas zijn. Technisch directeur Joris Mathijsen ziet geen reden om deze week al een nieuwe coach aan te wijzen: "Deze mooie overwinning is na een bewogen week de reactie en prestatie van onze volledige staf en spelers waar we op hoopten. Dat geeft ons uiteraard zelfvertrouwen en veel positieve energie voor komende zaterdag."

De selectie van Willem II startte maandagmiddag met de voorbereiding op de wedstrijd in Enschede. "We leven van wedstrijd naar wedstrijd", vervolgt Mathijsen. "FC Twente-uit is een zeer belangrijk duel voor ons. Daar ligt de focus nu volledig op en wij hebben vertrouwen dat de staf en spelers onder leiding van Reinier tot een goed resultaat kunnen komen."