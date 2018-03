Ten Hag: ‘Prachtig om te zien dat hij die stap nu gemaakt heeft’

Erik ten Hag hevelde Noussair Mazraoui maandag definitief over naar de A-selectie. De trainer is tevreden over de ontwikkeling van de twintigjarige middenvelder, zo vertelt hij voor de camera van Ajax TV.

“Hij heeft zijn plek in de kleedkamer verdiend. Hij is vanaf 1 januari bij ons en ook mee geweest op trainingskamp. Daarna is hij eigenlijk niet meer weggeweest”, aldus Ten Hag. “Bij Ajax hanteren we het principe dat je je plek in de kleedkamer moet verdienen. Dat heeft hij de afgelopen periode laten zien. Hij kan een bijdrage leveren aan het resultaat van Ajax. Dat heeft hij al gedaan in wedstrijden, op trainingen en tijdens zijn invalbeurten.”

Mazraoui, international van Jong Marokko, kwam tot dusverre drie keer in actie in het eerste elftal van Ajax. Ten Hag stelt dat Mazraoui ‘over een langere periode’ heeft laten zien het niveau aan te kunnen: “Ze moeten over een lange periode laten zien dat ze het verdienen om een bijdrage te leveren aan het eerste van Ajax. Het is prachtig om te zien dat hij die stap nu heeft gemaakt. Nu moet hij gaan knokken voor een basisplaats.”

Mazraoui speelde voor Alphense Boys alvorens hij in 2006 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij tekende eind 2016 zijn eerste profcontract en liet toen weten daar erg verheugd over te zijn: “Na twaalf jaar hard werken vind ik het geweldig dat ik een contract mag tekenen bij Ajax. Ik hoop dat ik hier zo ver mogelijk kan komen.”