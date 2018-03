‘Als hij iets geks wilde doen, had hij zijn pistool kunnen pakken’

THESSALONIKI - “Als het onmogelijk is om punten te stelen, dan stelen ze doelpunten”, schreef Fernando Varela maandag op Instagram. De verdediger scoorde zondag in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de voorlaatste minuut, maar die treffer werd afgekeurd omdat Maurício hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Vervolgens sloeg de vlam in de pan in het Toumba Stadion.

Door Gijs Freriks

PAOK-eigenaar Ivan Savvidis ging verhaal halen bij scheidsrechter Georgios Kominis en sommeerde zijn spelers om uit protest het speelveld te verlaten. Aanvoerder Vieirinha weigerde en bleef met zijn ploeggenoten staan, maar de rust keerde nooit meer terug in het stadion. Savvidis had in de holster aan zijn broekriem een revolver zitten en joeg daarmee iedereen de stuipen op het lijf. Nadat hij op Kominis was afgestormd, spurtte hij naar de dug-out van AEK. “Een buitenspeldoelpunt van PAOK werd afgekeurd en daarna waren ze vier, vijf minuten aan het protesteren. Toen kwam er opeens een man met zijn bodyguards het veld op”, zei AEK-trainer Manolo Jiménez zondag in een interview op de Spaanse radio.

“Iedereen zei dat hij de voorzitter van PAOK was. Hij ging naar de scheids, naar onze bank en bedreigde iedereen. We waren niet echt angstig, maar later zag ik foto’s waarop te zien is dat hij een pistool droeg. Dan denk je wel even: ‘als hij iets geks wilde doen, dan had-ie het wapen uit de holster kunnen pakken’. We wisten niet dat hij een pistool had, maar dat is ook niet het belangrijkste. Misschien is hij wel geautoriseerd om een wapen te dragen, maar het is niet normaal om het veld op te lopen en om een scheidsrechter te bedreigen.” Het is overigens onduidelijk wat Savvidis tegen Kominis gezegd heeft.

Ivan Savvidis, voorzitter van PAOK FC / ??? ????, ging zondagavond gewapend het veld op nadat de scheidsrechter een doelpunt afkeurde! ?? Bekijk hier hoe de vlam in de pan sloeg! ?? Geplaatst door voetbalzone op maandag 12 maart 2018

In het wedstrijdrapport van de arbiter, dat in handen is van Spor FM, vallen wel quotes te lezen die gebezigd zouden zijn door Lubos Michel. De sportief directeur van PAOK liep Kominis samen met Savvidis tegemoet: “Jij bent klaar, jij bent klaar!”, zou de voormalig topscheidsrechter uit Slowakije geroepen hebben. “Na dit alles besloot ik om de kleedkamers op te zoeken”, aldus Kominis. Hij schrijft in het rapport verder dat Savvidis AEK-directeur Vassilis Dimitriadis bedreigde, dat hij het pistool van Savvidis had gezien en dat de spelers van AEK ‘doodsbang’ waren en niet meer naar buiten wilden om het duel te hervatten.

Als PAOK gewonnen had, dan had men de koppositie in Griekenland overgenomen van AEK en was de eerste landstitel sinds 1984/85 een stapje dichterbij gekomen. Wat Savvidis en consorten echter niet wisten, was dat de arbitrage Varela’s treffer alsnog wilde goedkeuren. Kominis tekent in het rapport namelijk op dat hij, na andermaal met zijn assistenten te hebben overlegd, niet langer achter de beslissing stond om de goal af te keuren. Van hinderlijk buitenspel was uiteindelijk geen sprake, aldus Kominis. De 37-jarige Griek kreeg de kans echter niet om dat uit te leggen, want toen was Savvidis het veld al op komen stormen. Na ruim twee uur wachten beëindigde Kominis officieel de wedstrijd. Eindstand: 0-0.

Als gevolg van de ongeregeldheden besloot de voetbalbond om de competitie tot nader order stil te leggen, na overleg te hebben gevoerd met de UEFA, FIFA en premier Alexis Tsipras. De speelronde van komend weekeinde komt sowieso te vervallen en door de interlandstop die daarna volgt, zal er ten vroegste in april weer een bal rollen in de competitie. “Dergelijke extreme gebeurtenissen vragen om dappere beslissingen. We kunnen de Super League pas weer hervatten als er duidelijke afspraken en regels zijn over dit soort incidenten”, liet sportminister Georgios Vassiliadis zondagavond reeds weten. Savvidis is zich overigens van geen schuld bewust, zo vertelde hij maandag via een woordvoerder aan het Russische persbureau TASS.

Een voorpagina van een Griekse krant op maandag.

“Hij heeft niemand met een pistool bedreigd en het dragen van een pistool is ook helemaal niet verboden in Griekenland. PAOK vecht voor de titel, maar op het moment dat we de meeste punten hadden, zijn er campagnes tegen de club gestart (…) Dit alles veroorzaakt zenuwen en spanningen”, las het statement. PAOK voegde daar later in een communiqué aan toe dat Savvidis wat de club betreft geen blaam treft: “PAOK en Savvidis bereiden alle benodigde procedures voor om zowel het team als de directieleden en medewerkers te beschermen tegen de bedreigingen en aanvallen die ze hebben ontvangen. Binnenkort komen we met meer nieuws.” Wat PAOK precies van plan is, is onduidelijk, maar inmiddels is wel bekend dat Savvidis zich bij de autoriteiten zal moeten verantwoorden voor zijn gedrag.

Justitie heeft namelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Savvidis en vier andere officials omdat zij het veld ‘illegaal’ hadden betreden en omdat Savvidis ‘in het bezit was van een voorwerp dat schade kan toebrengen binnen een sportlocatie’. De beslissing van de autoriteiten om de competitie op te schorten kan op begrip rekenen, maar er klinkt ook kritiek. Panathinaikos en Xanthi stelden dat het stilleggen van de Super League niets oplost en daar sluit Giorgos Floridis zich bij aan. Hij was minister van Sport in het kabinet van Kostas Simitis. “Ik begrijp niet waarom iedereen zou moeten boeten voor wat alleen PAOK heeft veroorzaakt. Het schorsen van de competitie gaat bovendien ten koste van AEK dat bovenaan staat.”

“Wat Savvidis deed, was het overbrengen van een duidelijke boodschap: ‘het is of wij of niemand anders’”, aldus Floridis tegenover Spor FM. “Dit is de ergste beslissing die mogelijk was en druist in tegen de opvatting van de regering dat we dit jaar een van de meest competitieve en fascinerende kampioenschappen hebben in veertig jaar. Want als dit werkelijk een van de mooiste competities is die we hebben gehad, dan moet je er alles aan doen om verder te gaan. Je moet alleen zorgen dat de regels gehandhaafd blijven. Er wordt over het algemeen goed gefloten, maar er is een gebrek aan het naleven van de regels. Als je regels oplegt, maar ze niet handhaaft, dan ben je zelf onderdeel van het probleem.”

“De regering is er om problemen op te lossen. Omdat ze daar niet toe in staat zijn, nemen ze maar deze maatregel. De regering maakt dus zelf onderdeel uit van het probleem.” Floridis lijkt hiermee aan te willen geven dat er harder moet worden opgetreden tegen officials die schijnbaar lak hebben aan de regels en dat dus niet clubs, maar individuen moeten worden gestraft. De scheidsrechter van dienst, Kominis, kon overigens onder politiebegeleiding het stadion relatief rustig verlaten, maar de avond in Thessaloniki zal er bij hem flink hebben ingehakt. “Hij was er erg slecht aan toe toen hij het wedstrijdrapport na afloop moest opstellen”, wist journalist Kostas Ketsetzoglou dinsdag te melden. Hij was bij PAOK-AEK aanwezig.

“Kominis was aan het huilen terwijl hij aan het schrijven was. Er stond een enorme druk op zijn schouders. Buiten de scheidsrechterskamer stonden spelers van AEK en PAOK die hem zagen en omhelsden. Kominis vertelde daarbij in alle emotie dat zijn vrouw zeven maanden zwanger is en dat er ook in het voetbal grenzen zijn…”, aldus Ketsetzoglou. De spelers van AEK misten door al het oponthoud hun vliegtuig en overnachtten daarom in een hotel in de stad. Het is nu voor zowel PAOK, AEK als het gehele Griekse voetbal afwachten wat de autoriteiten besluiten over de uitkomst en gevolgen van de wedstrijd in Toumba.