‘Owen wilde met mij samenspelen bij Liverpool, maar ik wilde bij Ajax blijven’

Rafael van der Vaart maakte furore bij Tottenham Hotspur, maar had ook terecht kunnen komen bij rivaal Arsenal. Landgenoot Robin van Persie gooide meermaals een balletje op bij de clubleiding om Van der Vaart binnen te halen, zo vertelt de middenvelder in een interview met FourFourTwo. Bovendien had Liverpool in het verleden concrete belangstelling voor Van der Vaart.

"Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met Robin van Persie, mijn toenmalige teamgenoot bij Oranje. Hij sprak een paar keer met Arsenal over mij, maar ik hoorde er nooit iets over", blikt Van der Vaart terug. In 2010 verliet hij Real Madrid voor Tottenham en daar heeft hij geen spijt van. "Ik betreur zeker niet dat ik niet naar Arsenal ging, want mijn transfer naar Tottenham was het beste wat me kon overkomen."

Eerder in zijn loopbaan, toen Van der Vaart nog voor Ajax speelde, was een overgang naar Liverpool een optie. Toenmalig trainer Gérard Houllier was zeer gecharmeerd van de voormalig international van Oranje. "Hij wilde me naar Liverpool halen. Ik was natuurlijk gevleid, maar op dat moment had ik nog geen oren naar het buitenland", legt Van der Vaart uit. Hij zou tot 2005 bij Ajax blijven, om daarna over te stappen naar Hamburger SV.

"Mijn zaakwaarnemer vond het een goed idee om wel even te bellen met Houllier", vervolgt 35-jarige linkspoot. "Hij vertelde dat hij het met Michael Owen over mij had gehad. Hij zei dat Owen heel graag met mij samen wilde spelen bij Liverpool. Dat was prachtig om te horen, maar ik wilde bij Ajax blijven." Inmiddels staat Van der Vaart onder contract bij het Deense FC Midtjylland, al behoort hij regelmatig niet tot de wedstrijdselectie.