Speler-eigenaar Drogba kondigt afscheid als voetballer aan

Didier Drogba begint deze week aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De aanvaller van Phoenix Rising, tevens mede-eigenaar van de Amerikaanse tweededivisionist, kondigt maandag zijn pensioen aan in een interview met Téléfoot. Drogba vierde zondag zijn veertigste verjaardag en merkt dat het einde van zijn loopbaan nadert.

Zaterdag begint het seizoen in de United Soccer League voor Phoenix Rising. Drogba, vorig seizoen goed voor negen doelpunten in dertien wedstrijden, heeft een contract tot eind november bij de club. Dan zit het seizoen erop. "Ik geniet er nog altijd enorm van om te voetballen", maakt de Ivoriaan duidelijk. "Ik begon laat op het hoogste niveau te spelen. Ik ben erg blij met mijn rol als speler-eigenaar. Maar dit seizoen wordt mijn laatste. Ik ben veertig jaar, het is nu tijd."

Drogba kwam in zijn loopbaan uit voor Le Mans, Guingamp, Olympique Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact en Phoenix Rising. Zijn grootste successen vierde hij in dienst van Chelsea: met die club pakte hij veertien prijzen, waaronder een Champions League in 2012. Drogba speelde slechts een seizoen bij Olympique Marseille, in 2003/04, maar sluit een terugkeer bij de Franse club niet uit. De routinier ziet na zijn loopbaan wel een rol voor zichzelf weggelegd in de ambitieuze plannen van de Amerikaanse eigenaar Frank McCourt.

"We moeten zien wat er wordt aangeboden. Ik ben altijd bereid om te helpen", geeft hij aan. "Olympique Marseille laat dit seizoen mooie dingen zien. Het project van Rudi García begint vorm te krijgen. Ze bouwen aan een team met jonge spelers. Het is heel knap om met zo'n team in de top drie te blijven. Als supporter van Olympique Marseille heb ik er heel veel vertrouwen in." Drogba kwam in zijn loopbaan ook tot 104 interlands voor Ivoorkust, waarin hij 65 keer tot scoren kwam.