Man United-captain bevestigt pensioen: ‘Komt moment dat je moet stoppen’

José Mourinho liet onlangs al weten dat Michael Carrick volgend seizoen waarschijnlijk deel uit zal maken van zijn technische staf bij Manchester United en de middenvelder heeft maandagmiddag bevestigd dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als voetballer. De 36-jarige aanvoerder van the Red Devils zet na afloop van de huidige voetbaljaargang een punt achter zijn loopbaan.

“Er komt een moment waarop je lichaam je vertelt dat je moet stoppen en dat is waar ik me nu bevind. Dat is ook prima, je moet het accepteren”, vertelde de controleur tijdens een perspraatje in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla. Carrick kwam dit seizoen wegens hartritmestoornissen tot nu toe slechts vier keer in actie en dit is een van de redenen dat hij nu besluit definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

“Ik begreep voor het seizoen al dat ik niet zoveel meer zou gaan spelen, maar ik ben hard blijven trainen in een poging om fit te blijven. Ik wil op mijn eigen voorwaarden afscheid kunnen nemen”, legt hij verder uit. Carrick is sinds het vertrek van Wayne Rooney afgelopen zomer officieel de aanvoerder van Manchester United, al zit de band het grootste deel van de tijd om de arm van Antonio Valencia.

De huidige nummer twee van de Premier League pikte de middenvelder, die verder ook voor West Ham United, Swindon Town en Birmingham City speelde, in 2006 voor ruim 27 miljoen euro op bij Tottenham Hotspur. Carrick won in zij twaalf jaar op Old Trafford onder meer vijf landstitels, de Champions League en de Europa League.