Mourinho genadeloos: ‘Frank de Boer is de slechtste PL-trainer ooit’

José Mourinho heeft maandag genadeloos uitgehaald naar Frank de Boer. De trainer van Manchester United reageerde op de recente uitspraken van De Boer, die het 'jammer' noemde dat Mourinho de trainer is van Marcus Rashford. Die woorden vielen bij Mourinho niet in goede aarde: de oefenmeester gaf De Boer een veeg uit de pan.

"Ik heb iets gelezen van de slechtste trainer uit de geschiedenis van de Premier League. De Boer, goed voor zeven nederlagen in zeven wedstrijden en nul doelpunten, noemt het slecht voor Rashford om een trainer als ik te hebben. Misschien zou hij onder De Boer hebben geleerd hoe je moet verliezen, want die verloor elke wedstrijd", citeerden de Engelse media de trainer tijdens de persconferentie voor het Champions League-duel met Sevilla.

De Boer had bij BT Sport gezegd onder de indruk te zijn van het potentieel van Rashford. Hij betwijfelde echter of de aanvaller zich optimaal kan ontwikkelen onder Mourinho. "Het is een Engelse voetballer en die wil je normaliter tijd geven. Dan kan hij fouten maken en leren van zijn fouten. Maar Mourinho is niet zo. Hij wil resultaten zien. Als hij een of twee wedstrijden niet goed speelt, haalt hij hem eruit."

Het grootste deel van de persconferentie van Mourinho ging over de returnwedstrijd tegen Sevilla. Na de 0-0 remise in Spanje moet Manchester United zich voor eigen publiek zien te plaatsen voor de kwartfinale. "De wedstrijd van morgen is belangrijker dan die van afgelopen zaterdag. Er zijn in de competitie nog 24 punten te behalen en we willen tweede eindigen. Maar morgen en komende zaterdag (kwartfinale FA Cup, red.) spelen we knock-outwedstrijden."

"We zijn niet een van de beste teams in de Champions League. Maar als je bij de laatste acht zit, kan alles gebeuren", vervolgde Mourinho. "In de achtste finale lijkt het nog ver weg, maar als je in de kwartfinale zit, kun je de halve finale al ruiken. De Europa League-finale van vorig seizoen was onze belangrijkste wedstrijd in de afgelopen jaren. Daardoor mochten we terug naar de Champions League, onze natuurlijke habitat. Wij horen daar te spelen."