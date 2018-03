Vervanger van Veltman becijfert eigen optreden: ‘Ik was stabiel’

Rasmus Kristensen kreeg zondag de voorkeur boven Joël Veltman in de basisopstelling van Ajax tegen sc Heerenveen (4-1). De Deen, in januari overgekomen van Midtjylland, is er snel in geslaagd om de aanvoerder van Ajax uit de basis te spelen. Toch is hij zelfkritisch. "Ik was stabiel, geef mezelf een 6,5."

"Ik probeerde stabiele factor te zijn, mijn ding te doen en ook offensief te spelen", legt de aankoop van 5,5 miljoen euro uit. De twintigjarige Kristensen zegt op de website van Ajax vooral blij te zijn met de drie punten. "Tijdens de wedstrijd was er wat verwarring, want we hadden ‘m veel eerder in het slot kunnen gooien. Maar we hebben met een geweldige verdediging gespeeld, erg compact. Al met al vond ik het een goede wedstrijd."

Koploper PSV leed een historische 5-0 nederlaag tegen Willem II. Daardoor wist Ajax het gat te verkleinen van tien naar zeven punten. Hoewel PSV de beste papieren heeft om kampioen te worden, durft Ajax weer naar boven te kijken. "We staan op zeven punten achterstand. We moeten blijven winnen en zo de druk erop blijven zetten bij PSV. Dat is het belangrijkste."