Neville lovend: ‘Lijkt erop dat hij erg belangrijk kan worden voor United’

Juan Mata maakte na de komst van José Mourinho bij Manchester United al snel een einde aan de vrees dat hij niet meer aan spelen toe zou komen onder de trainer die hem in 2014 bij

Chelsea liet vertrekken en de teller staat voor de Spanjaard dit seizoen ook alweer op 24 duels in de Premier League. Gary Neville denkt dat de 41-voudig Spaans international iets toen kan voegen aan het spel van the Red Devils dat ploeggenoten niet in zich lijken te hebben.

“Het begint er de laatste twee wedstrijden op te lijken dat er een team staat en dat Mata steeds belangrijker wordt om de linies met elkaar te verbinden. Het lijkt erop dat ze Marcus Rashford, Anthony Martial en Romelu Lukaku hebben, maar ze hebben niet die lijm om alles bij elkaar te brengen. Mata ziet eruit alsof hij een erg belangrijke speler zou kunnen worden”, analyseert de clubicoon bij Sky Sports.

“Michael Carrick en Paul Pogba hebben de kwaliteiten om de verdediging met de aanval te verbinden ook wel een beetje, maar Mata heeft de kalmte om de bal vast te houden zodat die andere spelers diep kunnen gaan en in een-op-een-situaties terecht kunnen komen zeker. Het is belangrijk dat zij ook een-op-een tegenover verdedigers komen te staan.”

“Dat zag je tegen Liverpool met Rashford, Alexis Sánchez en Lukaku. Als je ze een-op-een rond de rand van de zestien krijgt, zijn ze waarschijnlijk zo goed als je spelers kunt krijgen. Je moet de bal echter wel in dat soort situaties krijgen, zo vaak mogelijk en met zoveel mogelijk kwaliteit. Je moet iemand hebben die de bal daar kan krijgen en Mata doet dat erg goed”, sluit Neville af.