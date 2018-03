‘Besiktas kijkt rond in Jupiler League en gaat concurrentie aan met Ajax’

Ferdi Kadioglu siert maandag het sportkatern van de Turkse krant Günes. De spelmaker van NEC wordt in verband gebracht met een zomerse transfer naar Besiktas, dat pogingen onderneemt om de selectie drastisch te verjongen. De achttienjarige jeugdinternational wordt volgens het dagblad ook nog altijd begeerd door Ajax, waardoor de vraagprijs van anderhalf miljoen euro opgeschroefd zou kunnen worden.

Nadat NEC afgelopen zomer degradeerde uit de Eredivisie, leek een vertrek van Kadioglu aanstaande. De jongeling werd destijds in verband gebracht met clubs als Vitesse en Ajax, maar koos ervoor zijn contract in Nijmegen te verlengen tot medio 2021. Desondanks is een zomerse transfer volgens de Turkse krant nog altijd een mogelijkheid. Naar verluidt ziet de familie van Kadioglu het wel zitten dat de middenvelder onder trainer Senol Günes bij Besiktas zou werken.

Vader Feyzullah Kadioglu wil dat echter niet bevestigen in een korte reactie tegenover fankanaal Besiktas International. "Zolang er nog niets concreet is, ga ik liever niet in op deze geruchten. Maar het doet me goed om te zien dat mijn zoon positieve aandacht krijgt. Hij wordt met rasse schreden beter als voetballer", geeft Kadioglu senior aan. Dit seizoen was zijn zoon goed voor 25 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 10 assists verzorgde.

Kadioglu, die een Turkse achtergrond heeft, brak vorig seizoen door bij NEC en was een van de lichtpuntjes in het seizoen waarin de club degradeerde. Hij maakte op 30 oktober 2016 zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en werd met zijn 17 jaar en 23 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit van NEC. Naast de interesse in Kadioglu zou Besiktas overigens ook een oogje hebben op de negentienjarige middenvelder Ahmet Canbaz, die speelt voor Eintracht Braunschweig maar dit weekend al gesignaleerd zou zijn in het Vodafone Park van de regerend kampioen van Turkije.