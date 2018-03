FC Utrecht strikt voormalig pion van PSV en KNVB: ‘Ik ben enorm verheugd’

Jelle Goes gaat aan de slag bij FC Utrecht. De Eredivisionist heeft Goes tot medio 2021 gestrikt als manager van de academie, zo maakt men maandagmiddag bekend. De 47-jarige Blaricummer gaat zich op Sportcomplex Zoudenbalch ontfermen over de doorontwikkeling van de jeugdopleiding.

Goes was tussen 2013 en 2017 actief als technisch manager van de KNVB. Hij moest in mei 2017 van Hans van Breukelen vertrekken; de toenmalig technisch directeur nam zelf het takenpakket van Goes grotendeels over. Goes was een van de grondleggers van het plan Winnaars van Morgen, dat de aanzet moet zijn om de opleiding in het Nederlandse voetbal te verbeteren.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 12 Mrt 2018 om 5:53 (PDT)

In het verleden was hij bovendien actief als hoofd opleidingen voor CSKA Moskou en PSV. Bovendien was hij tussen 2004 en 2007 de bondscoach van Estland. Goes heeft zijn sporen in de voetballerij dan ook 'ruimschoots verdiend', aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van Utrecht. "In binnen- en buitenland. Hij weet als geen ander wat er speelt in de top van het (jeugd)voetbal in Nederland én het buitenland en kan de FC Utrecht Academie van een enorme kwaliteitsimpuls voorzien."

Zelf is Goes 'enorm verheugd' met zijn nieuwe baan. Hij noemt Utrecht een 'prachtige, ambitieuze club' en vindt dat de academie daar een belangrijke positie in inneemt. "De samenwerking met amateurclubs in de regio zal één van de speerpunten zijn. We gaan de komende jaren hard aan de slag met het doorontwikkelen van de staf en de jeugdspelers, om het uiteindelijke doel, spelers opleiden voor Stadion Galgenwaard, verder te verwezenlijken."