‘Het seizoen van Feyenoord is niet geslaagd als de beker wordt gewonnen’

Feyenoord won vorig seizoen het landskampioenschap en zodoende werd er met vertrouwen vooruitgekeken naar de huidige voetbaljaargang. De Rotterdammers presteren in de Eredivisie echter erbarmelijk en zijn terug te vinden op de vijfde plek op de ranglijst. Een eventuele bekerwinst betekent absoluut niet dat het seizoen van Feyenoord alsnog geslaagd is, zo vindt een gedeelte van de lezers van Voetbalzone.

Feyenoord is nog actief in het bekertoernooi en een overwinning op AZ op 22 april betekent toch weer een prijs voor Giovanni van Bronckhorst. De trainer krijgt dit seizoen veel kritiek te verduren vanwege het stroeve spel van Feyenoord en de resultaten die daar het gevolg van zijn. Feyenoord heeft zich echter wel weten te kwalificeren voor de finale van de KNVB-beker, waarbij AZ de tegenstander is.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gereageerd worden op de stelling Bij het winnen van de KNVB-beker is het seizoen van Feyenoord geslaagd. 33 procent van de stemmers vindt dat Feyenoord alsnog van een goed seizoen mag spreken als de nationale beker wordt gepakt, maar 67 procent is van mening dat de regerend landskampioen hoe dan ook een slecht seizoen beleeft, ook bij bekerwinst.