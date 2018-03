Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Boëtius scoort na 957 minuten

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekend volgens Opta-statistieken de beste speler op hun positie? In speelronde 27 maakte Jean-Paul Boëtius een einde aan lange periode van droogte, had Fran Sol een Spaanse primeur en waren Ajax en Willem II hofleveranciers.

DM: Sergio Padt (FC Groningen), statistiek: vier reddingen - Padt heeft momenteel meer Eredivisie-minuten achtereen gespeeld zonder er een te missen dan iedere andere speler (8460 voorafgaand aan dit duel).

RV: Fernando Lewis (Willem II), statistiek: drie kansen gecreëerd - Geen enkele speler creëerde tijdens Willem II - PSV meer kansen dan Lewis (3).

CV: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: vijf uitverdedigende acties - De Ligt maakte tegen sc Heerenveen zijn vijfde doelpunt in 37 Eredivisie-duels.

CV: Julian Chabot (Sparta Rotterdam), statistiek: vijftien kopduels aangegaan - Chabot, die voor het eerst een assist in de Eredivisie gaf, verdedigde vaker uit (9 keer) en blokkeerde meer schoten dan elke andere speler in Roda JC - Sparta Rotterdam (4).

LV: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: tien keer balbezit gewonnen - Tagliafico was door zijn doelpunt tegen sc Heerenveen de eerste Argentijn met een Eredivisie-doelpunt voor Ajax sinds Dario Cvitanich een hattrick maakte tegen NAC Breda op 13 september 2009.

CM: Mounir El Allouchi (NAC Breda), statistiek: twee kansen gecreëerd, één doelpunt - El Allouchi was in zijn laatste vijf Eredivisie-duels direct betrokken bij drie doelpunten voor NAC Breda (2 goals, 1 assists).

CM: Ben Rienstra (Willem II), statistiek: vijf schoten, drie op doel - Rienstra behaalde een persoonlijk seizoensrecord in de Eredivisie met zijn zesde en zevende doelpunt van het seizoen; hij scoorde voor het eerst twee keer in één Eredivisie-duel.

CM: Yassin Ayoub (FC Utrecht), statistiek: twee doelpunten, één assist - Ayoub maakte zijn vijfde en zesde treffer van dit Eredivisie-seizoen, nog nooit kwam hij zo vaak tot scoren in een Eredivisie-jaargang.

RA: David Neres (Ajax), statistiek: vier kansen gecreëerd - Neres was direct betrokken bij 19 doelpunten dit Eredivisieseizoen (10 goals, 9 assists), de laatste Braziliaan die in één Eredivisieseizoen bij meer doelpunten was betrokken was, was Afonso Alves in 2006/07 (37 goals, 34 doelpunten & 3 assists).

CA: Fran Sol (Willem II), statistiek: drie doelpunten - Sol werd tegen PSV de eerste Spanjaard met een hattrick in de Eredivisie; Manuel Sánchez Torres is de enige Spanjaard die ooit vaker scoorde in één Eredivisieseizoen (15 in 1990/91).

LA: Jean-Paul Boëtius (Feyenoord), statistiek: drie schoten, drie kansen gecreëerd - Boëtius scoorde voor het eerst in de Eredivisie sinds 9 september 2017; de aanvaller stond tussendoor 957 minuten droog.