Sparta haalt ‘ervaring’ in huis: ‘We hebben goede gesprekken gevoerd’

Sparta Rotterdam heeft een akkoord bereikt met Henk van Stee over de functie van technisch manager, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. De 56-jarige Rotterdammer tekent een contract voor vier jaar op Het Kasteel.

Van Stee is blij met zijn nieuwe baan, zo geeft hij aan op de clubsite van Sparta: "Allereerst wil ik benadrukken dat ik blij ben met de samenwerking tussen Sparta en mijzelf. Het is uiteraard ontzettend mooi om weer werkzaam te zijn op Het Kasteel. Het is een uitdaging om aan de technische zaken van Sparta Rotterdam leiding te gaan geven."

"Leo Beenhakker heeft in de afgelopen periode veel zaken opgepakt om met name op de korte termijn succes te behalen, mijn focus gaat naast de korte termijn natuurlijk ook uit naar de lange termijn om Sparta op sportief gebied, waaronder spelerszaken en scouting, verder te brengen. Ik kijk uit om in samenwerking met Leo Beenhakker het technische beleid vorm te geven."

Directeur Manfred Laros is verheugd: "We hebben met Henk van Stee goede gesprekken gevoerd over de portefeuille technische zaken en wij denken met hem de nodige ervaring en know-how binnen te halen om de club te versterken op technisch vlak. Wij zijn ook Leo Beenhakker zeer erkentelijk voor zijn vrijwillige inzet voor Sparta de afgelopen periode en ook in de toekomst."