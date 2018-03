Dani Alves ontkent ‘snotincident’ met Ronaldo: ‘Stupiditeit zonder grenzen’

Dani Alves zou al jarenlang een lichte vete hebben met Cristiano Ronaldo, maar de verdediger van Paris Saint-Germain ontkent dit. De Braziliaan stond onlangs tweemaal tegenover de aanvaller van Real Madrid in het kader van de Champions League, waarbij de Koninklijke uiteindelijk zegevierde. Alves benadrukt dat hij geen hekel heeft aan Ronaldo.

"Het is onderdeel van het spelletje, dat doe je in het heetst van de strijd. Het is onderdeel van voetbal, niets persoonlijk", antwoordt de routinier in een interview met Esporte Espectacular op de vraag of hij iets heeft tegen Ronaldo. Alves zou in het laatste duel met Real zijn snot hebben afgeveegd aan de mouw van Ronaldo, zo leek uit de beelden op te maken, maar de verdediger ontkent dit.

"Godzijdank kijkt mijn zoon niet naar voetbal, omdat voetbal de essentie verliest waardoor ik een voetballer wilde worden. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijd tegen Real Madrid. Ze zeiden dat ik snot op het shirt van Cristiano heb afgeveegd. Ligt het aan mij of zeggen mensen dingen die al drie jaar oud zijn? Het is stupiditeit zonder grenzen."

Alves zou Neymar hebben overtuigd om afgelopen zomer Barcelona in te ruilen voor PSG, maar eerstgenoemde ontkent dit: "Mensen denken dat Neymar een trekpop is, maar kinderen groeien op en maken hun eigen beslissingen. Hij groeit, wordt volwassen en leert van moeilijke momenten. Ook ik kwam naar PSG voor het sportieve project. Maar als ik eerlijk ben, denk ik niet dat mijn salaris gelijk is aan mijn waarde; het is te veel."