Voormalig Russisch bondscoach Slutsky strijkt neer bij Vitesse

Vitesse heeft de opvolger van Henk Fraser gevonden. De Arnhemmers maken maandag namelijk via de officiële kanalen bekend dat Leonid Slutsky met de ingang van het aankomende seizoen de nieuwe trainer wordt in GelreDome. De coach, die in het verleden werkzaam was bij onder meer CKSA Moskou, de Russische nationale ploeg en Hull City, heeft zich voor twee jaar aan Vitesse verbonden.

Het papierwerk van de Rus zou nog voor enige vertraging hebben gezorgd. Als alle formaliteiten afgerond zijn, maakt Slutsky tijdens de voorbereiding van seizoen 2018/19 zijn entree als hoofdtrainer, meldt Vitesse. "Leonid staat bekend om zijn tactisch vernuft, aandacht voor detail en heldere gedachten over speelstijl. Zijn komst is een buitenkans voor Vitesse", zegt Marc van Hintum op de clubsite.

"Ik ben blij dat we een man met zijn kwaliteiten aan onze club kunnen verbinden. Hij heeft veel internationale ervaring, waaronder als bondscoach en in Europees voetbal verband. In onze zoektocht naar een geschikte nieuwe hoofdtrainer is kwaliteit altijd belangrijker geweest dan nationaliteit", benadrukt de technisch directeur van Vitesse, dat momenteel nog onder leiding staat van de vertrekkende Fraser.