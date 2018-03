Mogelijke Oranje-international kiest voorlopig voor Curaçao

Bondscoach Remko Bicentini heeft Brandley Kuwas uitgenodigd om de komende wedstrijden mee te doen bij de nationale ploeg van Curaçao, zo meldt Heracles Almelo maandag via de officiële kanalen. Hoewel het oefenwedstrijden betreft en Kuwas daarna nog voor Oranje kan kiezen, zou de keuze van de aanvaller om in te gaan op de uitnodiging kunnen worden uitgelegd als een voorbode.

Kuwas, die eerder al werd opgeroepen voor Curaçao en toen ook meedeed in oefenwedstrijden, neemt het 23 en 26 maart op tegen Bolivia. Kuwas kan in de toekomst dus nog uitkomen voor het Nederlands elftal, mocht de bondscoach een beroep op hem willen doen. Ronald Koeman heeft hem echter niet opgenomen in voorselectie van Oranje voor de duels met Engeland en Portugal.

Begin maart zei Kuwas nog dat hij (nog) geen rekening hield met een telefoontje van Koeman. "Ik ben er niet echt mee bezig. Ik speel nu bij Heracles en dan is de stap naar het Nederlands elftal best groot. Ik denk wel meer aan een stap hogerop, maar niet aan het Nederlands elftal." Eind 2016 werd Kuwas ook in verband gebracht met Oranje, na positieve opmerkingen van Danny Blind.