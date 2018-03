Ten Hag is overtuigd en haalt middenvelder definitief naar A-selectie

Noussair Mazraoui is door trainer Erik ten Hag definitief bij de A-selectie van Ajax gehaald, zo melden de Amsterdammers maandag via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder maakte officieel nog geen deel uit van de selectie, maar zat de laatste weken vrijwel altijd bij het eerste.

Mazraoui maakte begin februari, thuis tegen NAC Breda, zijn debuut in Ajax 1. Inmiddels heeft hij drie officiële duels op zijn naam staan. Eind 2016 tekende Mazraoui zijn eerste profcontract bij Ajax en daar was de jongeling erg blij mee. "Na twaalf jaar hard werken vind ik het geweldig dat ik een contract mag tekenen bij Ajax. Ik hoop dat ik hier zo ver mogelijk kan komen", zei Mazraoui destijds.

Vorig seizoen was Mazraoui nog de enige speler bij Jong Ajax zonder contract. Op voorspraak van Marcel Keizer legde de club hem vast. De komst van Mazraoui naar de hoofdmacht van de Amsterdammers is niet de enige beslissing die Ten Hag maandag nam. De trainer besloot Amin Younes voor minimaal twee weken te laten voetballen bij Jong Ajax, nadat de Duits international in het duel met sc Heerenveen (4-1) weigerde om kort voor tijd in te vallen.