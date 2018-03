‘Ajax in Mexico op tribune voor talenten en 19-voudig international’

Pumas UNAM ging zondag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Toluca, maar na afloop van dat duel ging het in de Mexicaanse media niet alleen over de uitslag. Volgens verschillende media in het Midden-Amerikaanse land, waaronder Televisa-journalist Alonso Cabral, waren een aantal scouts van Ajax namelijk aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd.

De afvaardiging van de Amsterdammers zou bij de hoofdmacht van Pumas hebben gekeken naar Alan Acosta en Jesús Gallardo, beiden aanvallend ingestelde spelers. De 20-jarige Acosta kan het best uit de voeten als rechtsbuiten, terwijl zijn 23-jarige ploeggenoot, en 19-voudig Mexicaans international, Gallardo een middenvelder die ook op de vleugels kan spelen is. Ajax zou bij laatstgenoemde nog voor het WK toe willen slaan, aangezien zijn marktwaarde met een goed optreden in Rusland flink omhoog kan gaan.

Naast de wedstrijd tussen de hoofdmachten van Pumas en Toluca waren de scouts ook eerder present bij een ontmoeting tussen de beloften van beide teams. Van de thuisploeg zou namelijk ook Alan Mozo op het lijstje staan van de huidige nummer twee van de Eredivisie. Deze twintigjarige rechtsback kwam al een aantal keer in actie voor de hoofdmacht van Pumas, maar speelt de meeste van zijn wedstrijden nog voor het Onder-20-elftal.