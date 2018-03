‘Advocaat dacht volgens mij: die kan er geen hout van’

Sparta Rotterdam won zaterdag op bezoek bij Roda JC Kerkrade met 0-2, waardoor de ploeg van Dick Advocaat vier punten verwijderd is van de laatste plek in de Eredivisie. Sander Fischer was in de degradatiekraker belangrijk door een treffer voor zijn rekening te nemen. De verdediger zegt dat Advocaat sinds zijn komst goede veranderingen heeft doorgezet.

Fischer kreeg de afgelopen maanden de nodige kritiek, maar heeft zich naar eigen zeggen terug geknokt. "Wat die onverzettelijkheid betreft heb ik het gevoel dat we de omslag aan het maken zijn met zijn allen", zegt Fischer in gesprek met De Telegraaf. Advocaat heeft onder meer Michel Breuer op de bank geposteerd en probeerde Yigithan Güveli naar Het Kasteel te halen, constateert ook Fischer.

"De trainer heeft die laatste wedstrijden voor de winterstop natuurlijk ook wel gezien", doelt Fischer onder meer op de 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. "Die dacht volgens mij: die kan er geen hout van. Dat maakt niet uit, dan moet je blijven vechten en je proberen te laten gelden. Het knaagt bij elke speler wanneer je minder speelt. Ik heb het gevoel dat het nu lekker gaat."