Lof voor ‘pispaaltje’ én Kuyt: ‘Nu vind ik dat Toornstra meehobbelt’

Feyenoord wist zondagmiddag met 2-1 te winnen van AZ. Meerdere spelers van de regerend landskampioen wisten een goede indruk achter te laten op Jan Poortvliet, die namens De Telegraaf cijfers uitdeelde aan de voetballers van Feyenoord en AZ. Met name het spel van Kevin Diks viel op bij de oud-international van het Nederlands elftal.

Poortvliet gaf de huurling van Fiorentina dan ook een zeven voor zijn optreden tegen de Alkmaarders. "Voor het eerst heb ik Diks echt met vertrouwen zien voetballen. Vanaf het eerste fluitsignaal ging Diks volle bak en die overtuiging was terug te zien in zijn spel. Hij toonde drang naar voren en verdedigend stond hij goed", aldus Poortvliet.

"Diks heeft veel kritiek te verduren gehad. Hij was geregeld het pispaaltje. Vandaag (zondag, red.) heeft hij echter alles gegeven. Dat hij uiteindelijk met kramp het veld verliet zegt wel iets", vervolgt de oud-voetballer, die Karim El Ahmadi eveneens beloonde met een zeven. "Wanneer hij scherp en aanwezig is, vormt hij de motor van de ploeg. Karim pakt veel ballen af, geeft snel passes en weet de ploeg daarin mee te krijgen."

Poortvliet is echter nog niet dolenthousiast over het spel van de Rotterdammers en wijst naar de afwezigheid van Dirk Kuyt. Volgens de rapporteur zit het verschil met vorig seizoen vooral in het missen van de routinier: "Niet omdat Dirk zo ontzettend goed was, maar hij hield wel iedereen scherp. Zo streed hij met Jens Toornstra om een basisplaats. Daar werden beiden beter van. Nu vind ik dat Toornstra soms een beetje 'meehobbelt'."