‘Oer-Willem II’er’ ging los in kleedkamer: ‘De week erna was er resultaat’

Erwin van de Looi stapte vorige week op als trainer van Willem II. De supporters van de club hadden geen vertrouwen meer in de coach en ook in de kleedkamer was er twijfel over Van de Looi. Hugo Borst schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de spelersgroep verdeeld was over de gehanteerde tactiek.

Van de Looi wilde de strijd aangaan in een 5-3-2-opstelling. “Geen 4-3-3 of 4-4-2 zoals in een beleidsplan is verankerd maar met vijf verdedigers en twee verdedigende middenvelders. De spelopvatting splijt ook de spelersgroep, weten de goed ingevoerde supporters. Het was oer-Willem II’er Jordens Peeters die na afloop van Sparta-Willem II (1-0) losging in de kleedkamer”, aldus Borst. “De week erna, met een aanvallende opstelling, was er resultaat. Daarna, weer met een behoudende tactiek, ging het drie keer mis.”

De achterban van Willem II wilde dat Van de Looi zou vertrekken. De clubleiding ging hier niet in mee, maar de trainer zelf wel. “Geconfronteerd met zoveel oppositie gooide Van de Looi de handdoek. De rest is geschiedenis. Zaterdagavond bezorgde een vurig Willem II PSV de grootste nederlaag in bijna 54 jaar. Die knappe zege komt op het conto van de fans van Willem II, niet voor niets maakte publiekslieveling Fran Sol, bepaald niet dol op de vertrokken trainer, er drie.”