‘Jij bent een vrouw, dus ik zal niet tegen je zeggen dat je moet oprotten’

Napoli speelde zondag gelijk tegen Internazionale (0-0), waardoor koploper Juventus, dat een punt meer heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld, de beste papieren heeft om landskampioen te worden. Trainer Maurizio Sarri kon na afloop van het duel zijn emoties moeilijk onder controle houden en erkende dat la Vecchia Signora er het beste voor staat.

"Als Juventus elke wedstrijd wint, dan kunnen we slechts applaudisseren. Wij zijn niet de rijkste club van Italië, maar we kunnen het Juventus tot het einde toe moeilijk maken. Of we in de Scudetto geloven? We blijven geloven dat we alleen ons best kunnen doen", aldus de oefenmeester bij Mediaset, die weigerde zich al gewonnen te geven.

"Ik weiger het idee te accepteren dat Napoli het heeft opgegeven. We hebben sterk gespeeld in een lastig stadion tegen een tegenstander waarvan iedereen in de voorbereiding zei dat ze voor lagen op ons", aldus Sarri, die stelde dat men onrealistische verwachtingen heeft van Napoli. De coach had op een gegeven moment genoeg van de vragen over Juventus.

"Als jullie door blijven vragen over Juventus, dan zal ik vertrekken, want Internazionale tegen Napoli is net gespeeld en Juventus had daar niets mee te maken", waarna Sarri wegliep. Op de persconferentie liet Sarri zich eveneens ontgelden toen een vrouwelijke journalist vroeg of er nog geloof was bij Napoli in de titel: "Jij bent een vrouw, je bent aardig. Dus ik zal niet tegen je zeggen dat je moet oprotten." Later bood Sarri nog excuses aan voor die opmerking.