Ontknoping in België gelinkt aan matchfixing: ‘Iedereen heeft toch ogen?’

KV Mechelen won zondag met 2-0 van Waasland Beveren en leek zodoende degradatie te voorkomen. Concurrent Eupen leek namelijk op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste zeventien minuten wist de degradatiekandidaat plots vier keer te scoren tegen Moeskroen (4-0). Bij Mechelen suggereert men matchfixing, nadat het met slechts een doelpunt verschil degradeerde.

"Hoe ik die 4-0 van Eupen bekijk?", zegt Mechelen-trainer Dennis van Wijk in gesprek met Sporza. "In het Belgische voetbal kan alles. Ik sta nergens meer van te kijken. Ik heb enkele weken geleden het achterste van mijn tong laten zien met een uitspraak over deze situatie. Dat is me niet in dank afgenomen, maar ik mag zeggen wat ik wil, want dit is een democratisch land."

De Nederlandse coach suggereert dat er sprake is van dubieuze praktijken: "Ik betwijfel of heel België het wel graag heeft dat KV erin was gebleven. Dit is geen insinuatie, maar iedereen heeft toch ogen? Je kunt dit toch ontleden? Ik zeg toch geen gekke dingen? Het wordt schering en inslag dat deze dingen gebeuren. Misschien moet ik eens goed nadenken of ik nog wel trainer wil blijven, want je bent afhankelijk van zoveel factoren. Je kan je werk goed doen en toch degraderen door een mysterie."

Patrick De Clerck, voorzitter van Moeskroen, baalt van de insinuaties. "Al de berichten die afkomstig zijn van de sociale media en vertellen dat de wedstrijd verkocht is, irriteren me enorm", zegt hij tegenover la Dernière Heure. "Wij zijn correcte mensen en dat zullen we altijd blijven." Hendrik Van Crombrugge, doelman van het geredde Eupen, zegt dat ook hij opvallende dingen meemaakte. De verhalen doen de ronde dat Mechelen vijf spelers benaderde van Eupen om volgend jaar bij KVM te spelen.

"Er zijn dingen gebeurd rond de club deze week, te gek voor woorden. Zaken die mensen gedaan hebben om ons te destabiliseren. Omdat ze zelf hopeloos zijn en in een hoekje zitten en angst hebben. Maar zolang er niks bewezen is, is men onschuldig. Ik vind het echt het laagste van het laagste. Zij die ons kwaad wilden doen, mogen vandaag op hun kin kloppen."