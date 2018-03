Vormer onzeker voor Oranje: ‘Geen onnodige risico’s nemen’

Ruud Vormer werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar mogelijk is de middenvelder van Club Brugge niet beschikbaar. Hoewel het vrijdag pas bekend is of Vormer bij de definitieve selectie zit, moet hij een uitnodiging mogelijk afwijzen. Vormer twijfelt namelijk over zijn eigen fitheid.

Vormer maakte zondag de winnende treffer tegen Sint-Truiden (0-1), maar kwam niet geheel zonder schade uit de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Hij heeft last van zijn enkel. “Als ik fit ben, dan ga ik”, laat Vormer weten op de clubwebsite van Club Brugge. “Maar als dat niet het geval is, dan gaan we overleggen met de club. Bovendien is het eerst nog afwachten of ik wel geselecteerd word. We mogen in elk geval geen onnodige risico's nemen. We moeten immers klaar zijn voor de play-offs om de titel.”

Aanstaande vrijdag maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend. “Ik ben trots dat ik in de voorselectie zit. Vrijdag gaan we zien wat er uitkomt”, laat Vormer maandag weten in De Telegraaf. Op vrijdagavond 23 maart neemt Nederland het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Engeland. Op maandag 26 maart neemt de ploeg van Koeman het in het Zwitserse Genève op tegen Portugal.