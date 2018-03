‘Als wij een paar procent minder spelen, zijn wij maar een zeer matige ploeg’

PSV leek rustig op weg naar het kampioenschap, maar door de 5-0 nederlaag tegen Willem II afgelopen zaterdag groeien de twijfels over de kundigheid van de Eindhovenaren. Jeroen Zoet is in gesprek met De Telegraaf duidelijk als hij zegt dat de huidige koploper van de Eredivisie wedstrijden niet gaat winnen als er geen volledige inzet wordt getoond.

"We moeten ons diep schamen voor deze avond", laat de 27-jarige doelman onomwonden weten. "Het is duidelijk dat als wij een paar procent minder spelen, wij maar een zeer matige ploeg zijn. Dat heb je wel kunnen zien. We hebben een voorsprong opgebouwd, maar dat spookt nu niet door mijn hoofd. Dit is niet zomaar een wedstrijd die je verliest."

Phillip Cocu is ontevreden met het optreden van zijn spelers, maar kijkt ook naar zichzelf. "Ik heb de hele week proberen aan te geven dat er bij Willem II van alles was voorgevallen (onder meer vertrek Erwin van de Looi, red.). Dat je kan verwachten dat ze hier tegen PSV alles geven. Dat hebben wij op het veld niet goed vertaald. Daar ben ik zelf ook schuldig aan. Misschien had ik het wel anders moeten aanpakken."