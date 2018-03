Feyenoorder niet geïnteresseerd in imago: ‘Waardering? Die zoek ik niet’

Tonny Vilhena is al jarenlang een waardevolle kracht in de selectie van Feyenoord en is onder trainer Giovanni van Bronckhorst vaste basisspeler. De middenvelder kreeg in het verleden veel kritiek te verduren, maar vandaag de dag laat Vilhena alle commentaar van zich afglijden: "Ik probeer gewoon beter te worden, elke dag weer."

"In het verleden was de kritiek dat ik te weinig scoorde, dat gaat dit seizoen veel beter. Daar werk ik aan. Waardering? Die zoek ik niet", zegt Vilhena tegenover het Algemeen Dagblad. De middenvelder zegt dat de Rotterdammers iets te bewijzen hadden tegen AZ (2-1) en erkent dat het verschil in punten tussen beide clubs te groot is.

"Natuurlijk wil je sterk reageren na een nederlaag tegen NAC Breda. En dan komt er kritiek. Maar ik ben niet bezig met de buitenwereld of meningen van anderen." Vilhena heeft meegekregen dat Robin van Persie en Karim El Ahmadi de afgelopen tijd lovend waren over hem: "Die jongens werken dagelijks met me. Dat er misschien een ander beeld van mij is ontstaan in de buitenwereld, dat moet dan maar. Dat interesseert me niet."

"Veel mensen kennen mij alleen uit de media. Nu ik doelpunten maak, zeggen ze dat ik minder verdedig of minder duels aanga. Nou, ik denk dat ik nog genoeg verdedig, hoor. Ik kies gewoon meer mijn momenten om voor het doel te komen. Dat is alles. En ik maakte als jeugdspeler volop doelpunten, scorend vermogen heeft er altijd wel ingezeten. Een slechte bal of een slechte wedstrijd? Je moet het kunnen vergeten."