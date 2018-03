‘Schandalig’ optreden PSV: ‘Dat heb ik nog niet eerder gezien’

PSV verloor zaterdagavond met maar liefst 5-0 van Willem II, de grootste nederlaag van de Eindhovenaren sinds 1964. Luuk de Jong hoopt dat de koploper van de Eredivisie, die nog altijd zeven punten voorstaat op naaste belager Ajax, lessen trekt uit de vernedering in Tilburg: "Dat we met 5-0 verliezen is misschien maar goed."

"Dan voelen we het tenminste. Dit doet erg veel pijn", zegt de spits in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Het is moeilijk te verklaren. Het is niet zo dat we niet willen, maar het sluipt er op de een of andere manier in. En dat mag niet." Volgens De Jong is er geen sprake van titelstress, omdat veel spelers in de selectie weten wat er gevraagd wordt. Komend weekend wacht de eerste mogelijkheid tot eerherstel, tegen VVV-Venlo.

"Het kampioenschap wordt je niet zomaar gegeven. We moeten blijven doorgaan en blijven strijden. En zo snel mogelijk een reactie geven, want dit is, nogmaals, schandalig." René van de Kerkhof kan het nog altijd nauwelijks geloven dat PSV zo zwaar heeft verloren. "In de competitie is zoiets ons nooit overkomen. In de Europa Cup hebben we ook een keer een enorme draai om de oren gehad. Totaal niet bij de les en dan krijg je dat soort dingen."

"Ik vond PSV tegen Willem II ongelooflijk slap spelen, dat heb ik van deze ploeg nog niet eerder gezien", vervolgt de voormalig aanvaller tegenover het Eindhovens Dagblad. "Je kan maar beter één keer met 5-0 op je donder krijgen dan een paar kleine nederlagen op rij lijden. Na zo'n uitslag ben je de volgende wedstrijd als het goed is zo geladen, dat er zomaar een grote overwinning kan volgen."