‘Huntelaar miste vreemde kansen, die hij vroeger met zijn ogen dicht maakte’

Klaas-Jan Huntelaar keerde zondag weer terug in de basis bij Ajax. De spits was hersteld van een blessure en maakte tegen sc Heerenveen zijn rentree. Het vizier van de spits stond tegen zijn oude club nog niet op scherp. Huntelaar liet een groot aantal kansen liggen die hij volgens Frank de Boer normaal gesproken wel afmaakt.

"Het was niet de dag van Klaas-Jan, terwijl hij toch echte 'Huntelaar-kansen' kreeg. Zeker drie honderdprocentkansen, waarvan hij er minstens een had moeten maken", zei De Boer zondagavond bij Studio Voetbal. Volgens de Volkskrant-verslaggever Willem Vissers heeft Huntelaar dit seizoen al wel vaker grote kansen onbenut gelaten. “Hij had in de competitie al op twintig goals kunnen staan. Hij miste hele vreemde kansen, die hij vroeger met zijn ogen dicht maakte. Dat kan de leeftijd zijn, of is het iets anders?"

Oud-spits Pierre van Hooijdonk denkt niet dat de leeftijd van de 34-jarige Huntelaar een rol speelt. "Ik geloof er niet zo in dat het met leeftijd te maken heeft. Als hij 85 jaar is, schiet hij nog dit soort kansen tegen de netten. Het is wel opvallend dat hij dit seizoen minder trefzeker is." Ondanks de gemiste kansen van Huntelaar won Ajax zondag met 4-1 van Heerenveen.