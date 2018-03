Carragher ligt onder vuur na bespugen 14-jarig meisje: ‘Onacceptabel’

Jamie Carragher ligt onder vuur. De oud-verdediger annex analist van Sky Sports verloor zijn zelfbeheersing na de 2-1 nederlaag van Liverpool tegen Manchester United zaterdagmiddag terwijl hij tijdens het autorijden uit de tent werd gelokt door een fan van the Red Devils. Carragher besloot tijdens het rijden zijn raampje omlaag te doen en de provocateur te bespugen.

Carragher werd meerdere malen geprovoceerd door de man die naast hem reed. Hij herhaalde de uitslag meerdere malen tegenover de voormalig stopper van Liverpool, die op een gegeven moment besloot zijn speeksel in de strijd te gooien. Carragher spuugde richting de provocerende bestuurder, maar de veertienjarige dochter, die ook in de auto zat, is ook geraakt door het speeksel.

Jamie Carragher laat zich uit de tent lokken! ?????? Posted by voetbalzone on Monday, March 12, 2018

De beelden kwamen al snel online en Carragher besloot zodoende op Twitter zijn excuses aan te bieden: "Het ging twee, drie keer door. Ik reed in eerste instantie gewoon weg, maar het bleef doorgaan. Ik verloor mijn zelfbeheersing. Ik ging mijn boekje te buiten. Ik heb persoonlijk mijn excuses aangeboden aan de familie."

Sky Sports, de werkgever van Carragher, is absoluut niet blij met de actie van de analist. Het televisiestation heeft besloten in gesprek te gaan met de oud-voetballer: "Het is onacceptabel gedrag en we zullen dit zeker met Jamie gaan bespreken." Verschillende media in Engeland speculeren dat het incident kan leiden tot het ontslag van de veertigjarige Carragher.