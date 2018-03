Succestrainer aast op buitenlands avontuur: ‘Jij vraagt me wat ik wil’

Mitchell van der Gaag vertrekt na dit seizoen bij Excelsior, de ploeg die knap tiende staat in de Eredivisie. De trainer wil een ander avontuur aangaan en besloot zijn contract niet te verlengen. Van der Gaag zegt in gesprek met de Leeuwarder Courant dat hij graag buiten Nederland aan de slag gaat: "Ik zou graag nog ver weg willen."

"De Verenigde Staten bijvoorbeeld. Kijken of het lukt in een andere (voetbal)cultuur, waar er weer heel anders gedacht wordt over de sport, met andere werkwijzen ook. Kan ik het onder die omstandigheden ook voor elkaar krijgen?", vraagt Van der Gaag zichzelf af. De trainer erkent dat het lastig gaat worden om een baan te krijgen in de VS. "En in Nederland of Portugal zijn bijvoorbeeld ook mooie uitdagingen."

"Maar jij vraagt me wat ik wil. Nou, dit wil ik heel graag", vervolgt Van der Gaag, die het niet interessant vindt dat een uitstapje naar de VS wellicht niet goed zou zijn voor zijn carrière: “Dat doet er niet toe. Ik vind het vak van trainer gewoon heel erg leuk. Toen ik begon als trainer, had ik een plan. Hoe ik mijn ontwikkeling zag. Dat ging goed, tot ik gezondheidsproblemen (hartproblemen, red.) kreeg. Dan heb je niks meer aan een plan. Drie jaar geleden kwam ik bijna niet aan een club. Sindsdien sta ik er dus iets anders in."